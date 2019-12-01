Aplicación de examen de admisión a la UMSNH, continúa este jueves; toca el turno a Ciencias Exactas e Ingenierías

Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- La aplicación del examen de nuevo ingreso a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) que se realizará este jueves 2 de julio, será para los programas educativos del área de Ciencias Exactas e Ingenierías, en el turno matutino, y Ciencias Biológico Agropecuarias, en el vespertino.

La jornada se desarrollará en dos horarios, por la mañana presentarán examen las y los aspirantes a las licenciaturas en Ingeniería Civil, Ingeniería Electricista, Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Química, Ingeniería en Innovación Tecnológica de Materiales, Ingeniería en Energía y Sustentabilidad, Ingeniería Ambiental, Arquitectura, Ciencias Físico Matemáticas y Profesional Asociado en Ciencias Aplicadas en Tecnología de la Soldadura.

En el turno vespertino será el momento de quienes buscan ingresar a las carreras de Médico Veterinario Zootecnista, Biología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrónomo Horticultor y Biotecnología.

La cita para el turno matutino es a las 6:30 horas, mientras que quienes aplican en el turno vespertino deberán presentarse a las 13:30 horas, es indispensable presentar la ficha de ingreso impresa y acudir con lápiz, goma, sacapuntas, una calculadora básica y cabe mencionar que la duración máxima de la evaluación será de cuatro horas.