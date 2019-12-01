Apertura Universidad Autonóma de Querétaro Incubadora de Negocios en la Facultad de Contaduría

Querétaro, Querétaro, 22 de enero del 2026.- La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu), apertura la Incubadora de Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA), un proyecto enfocado en fortalecer propuestas productivas originadas en el ámbito universitario mediante asesoría especializada, reconoció Silvia Amaya Llano, rectora de la Máxima Casa de Estudios.

Este espacio, dijo, permitirá que estudiantes y egresados transformen sus conocimientos en modelos comerciales viables, a través de orientación financiera, técnica y legal. La iniciativa busca generar un impacto positivo en la comunidad académica, al promover la formación de personas emprendedoras con responsabilidad social y visión sostenible.

Durante el acto inaugural, Amaya Llano encabezó el lanzamiento oficial del área de impulso empresarial y subrayó el valor de esta estrategia para potenciar la capacidad intelectual de sus integrantes, al facilitar que ideas innovadoras se consoliden como proyectos estructurados con respaldo institucional.

Del Prete Tercero, destacó que la entidad cuenta con una población joven, con una edad promedio de 29 años, y se posiciona como el sexto generador de empleo en el país, lo que refuerza el compromiso estatal de impulsar el emprendimiento por medio de apoyos, capacitación y financiamiento.

Finalmente, el director de la FCA, Omar Bautista Hernández, indicó que esta plataforma de innovación se consolida como un instrumento clave para cumplir con la vocación de la Institución, al propiciar la generación de fuentes de trabajo, robustecer la economía local y fomentar planes de empresa sostenibles, incluyentes y socialmente responsables.