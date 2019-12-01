Anuncia Mauricio Kuri incremento del 13% de presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro

Querétaro, Querétaro, 1 de diciembre del 2025.- Por quinto año consecutivo, el gobernador, Mauricio Kuri González, anunció a través de un video en redes sociales, un incremento al presupuesto para la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) del 13 por ciento, por lo que llamó a la comunidad universitaria a mantener un trabajo transparente, coordinado y unido, en beneficio de todos.

“Cuando yo llegué, se le daba aproximadamente 800 millones de pesos de presupuesto del Estado a la UAQ y cerca de 80 y tantos millones de pesos para obra. Y en estos cuatro años queremos llegar, para el próximo año estamos proponiendo a la Legislatura, más de mil 500 millones de pesos, es decir, casi el doble en cuatro años por parte del gobierno y cerca de 120 millones de pesos para obra”, expresó.

Acompañado de la rectora, Silvia Amaya Llano, recordó que, desde su estadía en la Cámara de Comercio, la COPARMEX, la presidencia municipal de Corregidora, el Senado y ahora como Gobernador, ha impulsado diversas acciones a favor de la UAQ, esto debido a que se trata de un pilar para el crecimiento que hoy tiene el estado.

Durante su intervención, la Rectora de la UAQ agradeció a nombre de la comunidad universitaria el apoyo que ha brindado la administración estatal desde 2022 con este incremento anual, situación que dijo, ha permitido hacer frente a las necesidades actuales, ante el presupuesto que se brinda desde la federación.

“Nos ha permitido disminuir la diferencia entre el aporte federal y el estatal y que eso se traduce, en beneficios para nuestra comunidad universitaria. Hoy más que nunca tenemos el compromiso de sumar, hacer equipo para la formación de estudiantes, pero también ciudadanos responsables socialmente, que aporten y que regresen al estado todo el beneficio que el propio estado otorga al ser una institución pública”, manifestó.

Por último, Silvia Amaya se comprometió a mantener el trabajo en equipo a favor de la educación en Querétaro, esto con la finalidad de mantener el crecimiento del estado y ser un ejemplo a nivel nacional, de sensibilidad en esta materia.