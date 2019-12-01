Anuncia la UPSRJ convocatoria de admisión para ingreso en Enero 2026

Anuncia la UPSRJ convocatoria de admisión para ingreso en Enero 2026
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 12:31:29
Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- La Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui (UPSRJ) invita a las y los interesados a participar en la convocatoria de admisión para la Licenciatura en Terapia Física, Ingeniería en Sistemas Automotrices y la Ingeniería en Animación y Efectos Visuales; la cual está abierta hasta el 7 de noviembre del presente año, y tendrá inicio de clases el 6 de enero del 2026.

Para las y los interesados en formar parte de dichas carreras, se les invita a consultar la convocatoria completa en el siguiente link: https://bit.ly/4mY1DwB, y realizar su pre-registro en: https://sai.upsrj.edu.mx/admisiones.php. Para mayor información, pueden comunicarse vía mensaje de texto a los números de WhatsApp: 442 8147478 o 442 1383756.

