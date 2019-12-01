Alista USEBEQ proceso de preinscripción a educación básica

Querétaro, Querétaro, 29 de enero del 2026.- La Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) invita a las madres, padres de familia y tutores a realizar el proceso de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria, con el objetivo de asegurar un lugar en escuelas públicas para el próximo ciclo escolar 2026-2027.

En rueda de prensa, la coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, señaló que a partir del próximo 3 y hasta el 13 de febrero el trámite se realizará totalmente en línea a través del portal oficial said.usebeq.edu.mx en el que las y los interesados deberán registrar la CURP de la o el menor que cursará dichos grados por primera vez en el ciclo escolar 2026-2027, para estudiantes ya registrados en una escuela pública administrada por la dependencia, el sistema mostrará una preasignación.

Agregó que la USEBEQ garantiza un espacio educativo para todos los aspirantes a segundo y tercero de preescolar, primero de primaria y primero de secundaria. Es importante recalcar que al aceptar la preasignación, su hija o hijo cuenta con el lugar asegurado en la escuela con disponibilidad más cercana a la institución de egreso, aunque existe la opción de rechazarla y elegir tres opciones para participar en una siguiente asignación.

En el caso de los menores que ingresan a preescolar, es decir, que cuenten con cuatro o cinco años cumplidos al 31 de diciembre de 2026 para segundo o tercero de preescolar respectivamente, así como aquellos aspirantes que provengan de escuelas particulares, no escolarizadas o sean de otros estados, podrán realizar su registro por primera vez en esta plataforma.

A su vez, titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Martha Soto Obregón, invitó a realizar la preinscripción dentro del periodo establecido incrementa las posibilidades de que las y los estudiantes continúen su educación en una escuela cercana a la escuela de egreso o, para los casos en que se realice la vinculación parental, en el centro educativo donde también curse alguna hermana o hermano durante el ciclo escolar 2026-2027.

La autoridad educativa solicita a madres, padres de familia y tutores considerar que la fecha en que se realice el registro o la validación dentro del periodo del 3 al 13 de febrero, no implica ventaja alguna; por lo que se hace la invitación a realizarlo en cualquier momento aprovechando las ventajas tecnológicas de la plataforma. En caso de cualquier duda en el proceso, la atención a madres, padres de familia o tutores, se brindará a través de Qrobot enviando la palabra Hola al 44 21 44 37 40 del 03 al 13 de febrero en horario de 9:00 a 14:00 hrs.