Alianza estratégica entre UMSNH y AFAMMICH para impulsar el desarrollo de la industria maderera 

Morelia, Michoacán, a 24 de octubre de 2025.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y la Asociación de Fabricantes Muebleros de Michoacán (AFAMMICH) tejen una alianza estratégica con el objetivo de impulsar el desarrollo de la industria maderera en la entidad, señaló el secretario Académico de la casa de estudios, Antonio Ramos Paz.

El funcionario acompañó a los integrantes de AFAMMICH en una rueda de prensa para compartir los pormenores del Encuentro Mueblero del Oriente Michoacano a realizarse en el municipio de Ciudad Hidalgo este sábado 25 de octubre.

Ramos Paz compartió que para la administración que encabeza la rectora Yarabí Ávila González ha sido muy importante fortalecer la vinculación con los distintos sectores y en este caso con la AFAMMICH, por lo que ya se han realizado una serie de actividades como un primer taller sobre psicología laboral a través de la Facultad de Psicología dirigida a los industriales muebleros.

De igual forma, personal nicolaita visitó las instalaciones de la Asociación para presentar una serie de cursos de capacitación para sus agremiados, entre otras líneas de trabajo. “Nosotros sabemos que la fabricación de muebles también implica todo lo que tiene que ver con las cadenas de valor, con la logística de transporte y precisamente, nosotros como Universidad Michoacana estamos formando a través del programa de Ingeniería Industrial expertos en esas áreas de logística, de construcción y que precisamente nos permitan apoyar a la industria maderera del estado”.

Por su parte, el presidente de AFAMMICH, Fabio Padilla Pérez, agradeció a la rectora Yarabí Ávila por la disposición para llevar a cabo esta unión de esfuerzos, “hemos hecho una buena sinergia con la Universidad Michoacana”.

Detalló que la Asociación realizará el Encuentro Mueblero del Oriente de Michoacán, que es un espacio con tradición pero sobre todo que hoy tiene una mirada al futuro, agregó que el evento se llevará a cabo este sábado 25 de octubre en el Centro de Exposiciones AFAMMICH, ubicado en Ciudad Hidalgo (km 149+800, conocido como el paraje Casa del Padre), a partir de las 10:00 horas.

“En este Encuentro Mueblero buscamos que haya puentes con los productores y los comercializadores, a su vez, pretendemos que haya puentes estratégicos con las nuevas generaciones, las instituciones como la Universidad Michoacana y algunas instituciones de nivel superior y medio superior estarán colaborando con nosotros, entonces, es un evento muy completo y esperemos que nos acompañen”.

En su turno, el secretario Técnico de la Asociación, Rubén Padilla, destacó el apoyo de la rectora Yarabí Ávila para fortalecer el desarrollo de la industria y mueblera, lo que dijo, va de la mano con el aspecto educativo al poder impulsar las carreras que están establecidas en la Unidad Profesional de la Universidad en Ciudad Hidalgo. En este marco, hizo extensiva la invitación para que las y los michoacanos acudan al Encuentro Mueblero

En tanto, Fidelmar Camacho Sámano, integrante de AFAMMICH, destacó este acercamiento con la academia para impulsar juntos la industria mueblera del estado.