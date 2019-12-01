Alberto Ochoa Barajas destaca la importancia de la innovación y el liderazgo en foro COMLA–UNLA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Enero de 2026 a las 14:15:08
Morelia, Michoacán, a 22 de enero de 2026.- Con la finalidad de fortalecer la formación académica y profesional de las y los licenciados en Administración, el Colegio Michoacano de Licenciados en Administración, A.C. (COMLA), encabezado por su presidente Alberto Ochoa Barajas, participó en la realización del Foro de Administración COMLA–UNLA, un espacio de reflexión y diálogo con alcance nacional e internacional.

El foro reunió a estudiantes, profesionistas y especialistas del estado, así como a representantes de Perú, Bolivia y Argentina, consolidándose como un encuentro plural en el que se compartieron experiencias, conocimientos y perspectivas sobre los retos actuales de la administración en un entorno globalizado y en constante transformación.

Durante la jornada se desarrollaron diversas ponencias en las que se abordaron temas estratégicos para el ejercicio profesional, como innovación, administración pública, liderazgo, globalización, inteligencia artificial, habilidades blandas, transparencia productiva, gestión del cambio y resiliencia, destacando la importancia de la actualización permanente y la adaptación a nuevos contextos.

Desde el COMLA, el presidente Alberto Ochoa Barajas reconoció la calidad académica y el nivel de los ponentes participantes, subrayando que este tipo de espacios contribuyen de manera directa al fortalecimiento de la profesión y a la preparación de las nuevas generaciones de administradores.

El acto inaugural contó con la participación de la Dra. Angélica Sánchez Gómez, directora de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Latina de América (UNLA); del L.A. Alberto Ochoa Barajas, presidente del COMLA; y de la Dra. América Ivonne Zamora Torres, quien impartió la conferencia magistral “La administración hoy: innovación, complejidad y futuro”. 

Asimismo, se agradeció a la UNLA y a sus autoridades por la hospitalidad y el compromiso con la formación integral de su comunidad estudiantil, reafirmando la colaboración entre ambas instituciones.

