Alberca Olímpica y lago artificial, obras de gran calado durante la administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 27 de diciembre de 2025.- Obras de gran calado están en proceso en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), tales como la alberca Olímpica y el lago artificial que se construyen en la administración de la rectora Yarabí Ávila González.

Con un avance de alrededor del 80 por ciento, se prevé que la alberca esté en funcionamiento en los primeros meses del 2026, brindando servicio a toda la comunidad nicolaita y convirtiéndose en uno de los mejores espacios en la entidad para practicar la natación.

La coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, indicó que la obra tiene varias etapas las cuales se han ejecutado en tiempo, tras señalar que, actualmente se están realizando trabajos en cuanto al revestimiento de la alberca, equipamiento del cuarto de máquinas y calentadores, terminación del área de fisioterapia, baños y vestidores.

Precisó que dicha edificación representa un importante aporte al desarrollo deportivo, académico y social de la comunidad nicolaita y de la población moreliana, en ese sentido, comentó que un punto relevante es que además permitirá contar con un espacio para la enseñanza, entrenamiento y evaluación de disciplinas relacionadas con la educación física y la fisioterapia.

“También estará posicionando a la Universidad Michoacana como un referente regional en infraestructura deportiva universitaria de alto nivel, tal y como ha sido la visión de la rectora Yarabí Ávila González”, sostuvo.

La funcionaria también detalló que la obra incorpora criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

Por otro lado, está en construcción la primera etapa del lago artificial para almacenamiento y distribución del agua tratada, el cual también se ejecuta con recurso de la UMSNH, dicho proyecto es muestra del compromiso institucional con el uso responsable de los recursos hídricos, promoviendo la reutilización del agua tratada proveniente de la planta de Coca Cola FEMSA.