Agradecen confianza en la Universidad Michoacana por parte de aspirantes a ingresar

Morelia, Michoacán, a 15 de agosto de 2025.- Con un agradecimiento por la confianza depositada en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) al elegirla como la mejor opción para continuar sus estudios, autoridades nicolaitas dieron la bienvenida a las y los aspirantes que realizan el examen de admisión correspondiente a la tercera Convocatoria de Nuevo Ingreso.

Durante el arranque de la evaluación, la directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amézquita, hizo extensivo un saludo de la rectora Yarabí Ávila González, tras desearles éxito en su evaluación. “Me da mucho gusto que hayan tomado esta tercera oportunidad, sabemos que ustedes por algún motivo no habían podido hacer este examen, concéntrese y tengan toda la tranquilidad”.

La funcionaria reconoció el trabajo del equipo organizador del proceso de ingreso, y ante las y los jóvenes señaló que la UMSNH los espera próximamente para que realicen su inscripción y se incorporen a clases.

Por su parte, el director de la Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas y coordinador del Comité Especial para Analizar los Mecanismos de Ingreso a la UMSNH, Víctor Hugo Mercado Gómez, compartió con los aspirantes que la Máxima Casa de Estudios cuenta con todos los elementos necesarios para brindar una formación de calidad.

“Estamos aquí para preparar a los mejores profesionistas del estado y quizá de México, sean todos ustedes bienvenidos a la mejor Universidad, la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo”, apuntó.