Adolfo Torres Ramírez fortalece educación sobre el cuidado del agua en escuelas de Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Marzo de 2026 a las 20:24:24

Morelia, Michoacán; 07 de marzo de 2026 .- El director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, destacó que cada vez son más las escuelas interesadas en sumarse al programa “Guardianes del Agua”, iniciativa que fomenta en niñas y niños el conocimiento y cuidado del recurso hídrico desde edades tempranas.

En esta ocasión, personal del Departamento de Cultura del Agua visitó el Jardín de Niños Emilio Carranza, donde alumnas y alumnos participaron en diversas actividades orientadas a comprender la importancia del uso responsable del agua y su papel en la vida diaria.

Durante la jornada, las y los pequeños aprendieron mediante juegos, dinámicas participativas, materiales didácticos y charlas interactivas, herramientas que permiten que el aprendizaje sea divertido y significativo, al tiempo que promueve hábitos responsables en el hogar y la escuela.

Torres Ramírez reconoció también el compromiso de maestras y maestros por fortalecer la educación ambiental en las aulas.

“Nos da mucho gusto ver el interés de las escuelas y del personal docente para que las niñas y los niños conozcan desde temprana edad la importancia de cuidar el agua. Ellos se convierten en promotores de estos mensajes dentro de sus familias”, señaló.

Estas acciones forman parte del impulso que brinda el gobierno encabezado por el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, para fortalecer la cultura del cuidado del agua y promover la participación de la comunidad educativa en la protección de este recurso vital.

Con el programa “Guardianes del Agua”, el Ooapas reafirma su compromiso de seguir acercando actividades educativas a más instituciones escolares del municipio, contribuyendo a formar nuevas generaciones conscientes del valor del vital líquido.