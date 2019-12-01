Administración de Yarabí Ávila impulsará nuevos programas de estudio en la UMSNH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Enero de 2026 a las 14:02:29
Morelia, Michoacán, a 25 de enero de 2026.- Nuevas licenciaturas y posgrados en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), prevé impulsar la administración de la rectora, Yarabí Ávila González, durante el presente año. 

Con programas educativos pertinentes e innovadores, la institución busca ampliar su oferta académica para las y los egresados del bachillerato, así como para quienes desean estudiar un posgrado. 

La rectora Yarabí Ávila reiteró que, la mejora continua es un elemento clave que se seguirá fortaleciendo y como parte de los compromisos establecidos en el presente año se plantearán ante el Consejo Universitario la creación de diversas licenciaturas, maestrías y especialidades con el fin de abrir el abanico de posibilidades de estudio para la juventud. 

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que la Universidad Michoacana consciente de los retos de la actualidad está implementando nuevos programas académicos que satisfagan las necesidades de la sociedad. 

Agregó que en 2025, la UMSNH estuvo trabajando constantemente en la actualización de los planes de estudio, “al día de hoy tenemos programas que responden a las necesidades sociales, sin embargo, este año se buscará abrir nuevas opciones académicas”.

Cabe señalar que, las carreras que se prevén impulsar durante el 2026 son las Licenciaturas en Gestión Pública, Archivística y Social; en Política, Gobierno y Gestión Pública; en Periodismo, en Guitarrería y Emprendedurismo, la Licenciatura Ejecutiva en Gestión Pública y Social, así como la Licenciatura Ejecutiva en Guitarrería. 

En el caso de los posgrados, se estarían planteando las Maestrías en Inteligencia Artificial, en Semiconductores, y en Gestión Archivística y Transformación Digital, además de las Especialidades en Educación Media Superior y Superior, y en Ética de Investigación.

