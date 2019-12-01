Administración de Yarabí Ávila cumple con docentes de la Facultad de Derecho 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 16:41:11
Morelia, Michoacán, a 11 de marzo de 2026.- La administración de la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, cumple con las y los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, al iniciar con el Programa de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico en dicha dependencia, afirmó el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez. 

“Se dio la indicación al director de iniciar el proceso así como la disponibilidad autorizada de materias definitivas vacantes conforme a lo que establece el Contrato Colectivo de Trabajo”, enfatizó. 

El funcionario precisó que las maestras y maestros que tenían esperando tres años de que comenzara este esquema, deben tener la certeza de que hoy, la rectora está cumpliendo conforme a lo que quedó establecido en la última reunión que se tuvo con la planta docente. 

“No escatimaremos esfuerzos para que nuestra facultad participe en este Programa de Sustentabilidad Administrativa, que se creó en esta administración apegado estrictamente al proceso de asignación de materias vacantes”, subrayó Cervantes Rodríguez.

