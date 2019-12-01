Acude Martha Soto al V Encuentro en Foco de Comunidad Araucaria

Acude Martha Soto al V Encuentro en Foco de Comunidad Araucaria
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 07:09:09
Querétaro, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- Con la finalidad de profundizar en el panorama educativo nacional e identificar soluciones posibles a problemas comunes, la secretaria de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ), Martha Soto, asistió al V Encuentro en Foco de Comunidad Araucaria, un evento que reúne en Guadalajara, Jalisco, a 14 ministros y secretarios de Educación nacionales y subnacionales de Latinoamérica. 

Para esta edición, Martha Soto detalló que el programa se enfoca en las políticas educativas vinculadas con la educación del carácter, y contempla reuniones con las autoridades locales, visitas a escuelas, universidades y espacios de articulación con distintos a fin de profundizar las experiencias del sistema educativo en México, intercambiar buenas prácticas, analizar desafíos comunes y continuar fortaleciendo la red.

“Este encuentro es una gran oportunidad para reflexionar sobre los desafíos en materia educativa comunes que tenemos en América Latina, como la infraestructura, la actualización del currículum escolar, el aseguramiento de la calidad educativa, el fortalecimiento de la educación pública, entre otros temas”, explicó.

Dicho encuentro es organizado por Comunidad Araucaria, una red de ministros y secretarios de Educación, fundada hace tres años y donde participan más de 50 funcionarios, que tiene como objetivo impulsar la transformación; otros encuentros se han realizado en Mendoza, Argentina; Espírito Santo, Brasil; y Santiago de Chile. 

