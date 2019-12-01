Acercarán el séptimo arte a la comunidad nicolaita; ambulante regresa con actividades a la UMSNH

Morelia, Michoacán, 18 de abril de 2026.– En el marco de la inauguración de la Gira de Documentales Ambulante 2026 en Michoacán, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) refrendó su compromiso con el fortalecimiento de espacios culturales que promueven la reflexión crítica, la creación artística y el diálogo social a través del cine documental.

En representación de la rectora de la casa de estudios, Yarabí Ávila González, la coordinadora general de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz, Verónica Loaiza Servín, expresó el respaldo institucional a la Gira de Documentales Ambulante y celebró su regreso al estado como un proyecto profundamente vinculado a los procesos culturales de Michoacán.

Destacó que la creación cinematográfica, el desarrollo de guión y las prácticas visuales han sido históricamente parte fundamental del ecosistema cultural michoacano, por lo que la presencia de la gira fortalece estos procesos al generar espacios de encuentro, diálogo y creación entre comunidades artísticas, académicas y sociales.

Del mismo modo, subrayó la relevancia del festival como una plataforma pionera en la visibilización de temas como las disidencias sexogenéricas, los derechos humanos, el feminismo, los derechos sexuales y reproductivos, así como las problemáticas que atraviesan los pueblos originarios y otras comunidades históricamente vulneradas. En este sentido, enfatizó el papel del cine documental como una herramienta clave para comprender estas realidades desde diversas perspectivas.

Como parte de la consolidación de los vínculos institucionales entre la UMSNH y Ambulante, se encuentra en proceso la firma de un convenio de colaboración que permitirá ampliar las oportunidades de participación para estudiantes, docentes y personal administrativo en actividades formativas y de creación cinematográfica.

Durante la apertura se contó también con la presencia de la secretaria de Cultura de Michoacán, Tamara Sosa Alanís, quien subrayó la importancia de sostener espacios que acerquen el cine documental a diversos públicos, destacando su potencial para generar pensamiento crítico y diálogo social.

En el mismo sentido, Pedro Emilio Segura, integrante del equipo de Ambulante, explicó que la selección curatorial apuesta por narrativas que cuestionan el presente y abren nuevas formas de comprender.