Abren convocatoria para participar en la Olimpiada de Matemáticas 2026 en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Febrero de 2026 a las 07:12:01
Morelia, Michoacán, a domingo 2 de febrero de 2026.- Con el objetivo de descubrir y potenciar el talento joven del estado, el Comité Organizador de la Olimpiada Michoacana de Matemáticas (OMM) lanzó la convocatoria para su edición 2026, la cual está dirigida a estudiantes de la segunda mitad de primaria, secundaria y los primeros dos años de preparatoria de Michoacán. Quienes participen podrán aspirar a integrar la selección que representará a la entidad en las competencias nacionales que se desarrollen este año, esto de acuerdo con el delegado en la entidad de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y Profesor de la ENES Morelia, el doctor Miguel Raggi Pérez.

El académico universitario explicó que, a diferencia del enfoque escolar clásico, que a menudo premia la mecanización y la memorización de fórmulas, la OMM promueve el estudio de las matemáticas de una forma lúdica y creativa. Por ello, el certamen busca desarrollar en las y los participantes el razonamiento lógico, la estrategia y la imaginación para la resolución de problemas inéditos.

Para participar en el proceso de selección, los estudiantes deberán realizar el examen inicial de colocación, el cual se llevará durante los días 12, 13 y 14 de febrero de 2026 de manera virtual y de gratuita, esto en el ánimo de que puedan participar infancias y jóvenes de todos los rincones de Michoacán.

Respecto al registro e Información, las y los interesados pueden consultar las bases completas, en el link https://olimpiadamatematicasmichoacan.org/convocatoria, así como en las redes sociales en Instagram https://www.instagram.com/p/DTijrwjFNDj/.

Este importante esfuerzo académico es impulsado por la UNAM Campus Morelia, a través de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad Morelia y el Centro de Ciencias Matemáticas (CCM), en estrecha colaboración con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH). Dichas instituciones reafirman su compromiso con la divulgación científica y la formación de pensamiento crítico en la juventud michoacana.

 

