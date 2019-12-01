Abre UTEQ convocatoria de admisión 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Enero de 2026 a las 13:16:33

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2026.- La Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) abre su primera convocatoria para el proceso de admisión 2026, dirigida a personas que hayan concluido el bachillerato y deseen continuar su formación profesional.

El registro se realiza en línea, del 12 de enero al 30 de abril, a través de la página de internet http://admisiones.uteq.edu.mx, donde las y los aspirantes pueden obtener una ficha que les permita presentar el examen de ingreso.

Esta universidad cuenta con una oferta educativa integrada por cuatro licenciaturas: Negocios y Mercadotecnia, Administración, Educación y Contaduría, así como 12 ingenierías en Logística, Mantenimiento Industrial, Industrial, Mecánica, Mecánica Automotriz, Nanotecnología, Semiconductores, Agricultura Sustentable y Protegida, Ambiental y Sustentabilidad, Mecatrónica o bien en Tecnologías de la Información e Innovación Digital.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse vía mensaje de WhatsApp en el 4421391769.