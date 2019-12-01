Abre Universidad Politécnica de Querétaro Primer Proceso de Admisión 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 08:08:16

Querétaro, Querétaro, 21 de enero del 2026.- Con la finalidad de ampliar el acceso a alternativas, la Universidad Politécnica de Querétaro (UPQ) abre su convocatoria para el primer Proceso de Admisión 2026, dirigida a estudiantes de bachilleratos públicos y privados que busquen formar parte de la comunidad académica, y que permanecerá abierta hasta el 27 de marzo.

La oferta académica incluye las ingenierías en Datos e Inteligencia Artificial (IDIA), Tecnología Automotriz (ITA), Mecatrónica (IM), Manufactura Avanzada (IMA) y Tecnologías de la Información e Innovación Digital (ITIID), así como las licenciaturas en Administración (LA) y en Comercio Internacional y Aduanas (LCIA).

Además, la UPQ cuenta con un modelo educativo basado en Formación Dual, infraestructura especializada para cada programa académico y vinculación con los principales clústeres empresariales del Estado, que permite integrar la teoría académica con la experiencia práctica en empresas.

Las y los aspirantes deberán realizar su pre-registro en el siguiente link https://goo.su/tYbwnYH y efectuar el pago correspondiente de mil 869 pesos, ya sea en la plataforma o en una institución bancaria, que cubre el curso introductorio en modalidad presencial o virtual, el examen de habilidades del pensamiento y la evaluación de conocimientos.

De igual forma, deberán enviar la siguiente documentación escaneada: comprobante de pago, certificado de bachillerato o constancia de estudios con fotografía, copia actualizada de acta de nacimiento y copia de identificación oficial con fotografía.

Los resultados del proceso se darán a conocer el 25 de mayo de 2026 a través del portal www.upq.mx, las redes sociales oficiales y el correo electrónico registrado por cada aspirante. Para obtener más información, las y los interesados pueden consultar el enlace web https://goo.su/YGEQ89j o solicitar un recorrido guiado por las instalaciones escribiendo al correo captación@upq.edu.mx.