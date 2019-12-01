Abre registro Beca Rita Cetina este 26 de octubre

Morelia, Michoacán, 21 de octubre de 2026.- La Secretaría de Educación del Estado (SEE) informó que el registro para la Beca Rita Cetina estará disponible a partir del próximo 26 de octubre y concluirá el 6 de noviembre. Este apoyo está dirigido a estudiantes de las escuelas primarias y secundarias públicas, con el objetivo de fortalecer su permanencia escolar y respaldar la economía de las familias michoacanas.

La titular de la SEE, Patricia Flores Anguiano, reconoció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su visión transformadora y el respaldo permanente a las niñas, niños y jóvenes. Gracias a este impulso y a iniciativas clave como la Beca Rita Cetina, se consolidan las bases para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, lo que permite que la falta de recursos no sea un obstáculo para la continuidad escolar.

Asimismo, llamó a las madres y padres de familia, así como a tutores, a preparar la documentación requerida. Explicó que, previo al inicio de la convocatoria, es indispensable verificar que la CURP de los estudiantes y de los tutores esté debidamente certificada, además de contar con una cuenta activa de Llave MX para ingresar al portal oficial www.becaritacetina.gob.mx.

A fin de resolver dudas y orientar a la comunidad educativa, la secretaria de Educación invitó a la ciudadanía a conectarse a la Asamblea Informativa Virtual que se llevará a cabo el viernes 23 de octubre a las 19:00 horas. La transmisión en vivo se realizará a través de la página de Facebook del coordinador nacional de Becas Bienestar, Julio León, espacio donde se compartirán detalladamente los requisitos y los pasos para concretar la solicitud.

La funcionaria reiteró el compromiso de la administración estatal para garantizar que todo el alumnado de educación básica tenga acceso a este programa de becas del Gobierno de México. Asimismo, recordó que la información complementaria y los lineamientos del proceso se encuentran disponibles para consulta en el portal oficial de registro.