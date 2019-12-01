A través del deporte y de la unidad familiar podemos transformar el entorno: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 30 de noviembre de 2025.- Al hacer entrega de reconocimientos a exintegrantes del equipo de básquetbol de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González señaló que a través del deporte y de la unidad familiar se puede transformar el entorno.

En un emotivo evento, los egresados nicolaitas que desde hace décadas practican esta disciplina, estuvieron acompañados de sus familias, quienes celebraron con ellos este momento.

Al respecto, la rectora Yarabí Ávila manifestó su satisfacción por este reencuentro, que dijo, genera un cúmulo de emociones “para todas y todos los que estamos aquí y que creemos en el deporte como una forma de transformar generaciones”. Tras compartir que el básquetbol es muy significativo para ella, ya que su madre y su padre también practicaron esta disciplina, afirmó que quienes hoy reciben este reconocimiento han escrito una historia importante en la Universidad Michoacana.

La rectora afirmó que el deporte representa disciplina, valores, trabajo en equipo, pero sobre todo genera amistades, “ustedes han forjado una gran familia, sepan que estoy muy orgullosa de acompañarlos en este evento”.

Ávilla destacó la labor de los organizadores y felicitó a los exjugadores, quienes dijo, representan un gran compromiso con el deporte y con la UMSNH. Al tiempo que refrendó que se continuará trabajando para que la casa de estudios siga dando muchos triunfos más en el ámbito deportivo.

En su turno, el secretario Auxiliar, Jorge Manzo Méndez, indicó que no se podría entender el básquetbol nicolaita sin la participación de quienes hoy reciben este reconocimiento, de igual forma, destacó la labor del maestro Cuauhtémoc López por ser promotor del reencuentro. “Este es un gran esfuerzo que debe permanecer para la posteridad”.

Indicó que desde el primer momento en que la rectora Yarabí Ávila conoció esta iniciativa manifestó su respaldo, ya que además de ser aficionada al básquetbol es una incansable promotora del deporte universitario. “Ella sabe que en el deporte no sólo está depositada una actividad recreativa sino que está depositada la reconstrucción del tejido social”.

Por su parte, el profesor Cuauhtémoc López, coordinador general del evento, se mostró emocionado por la convocatoria y agradeció a la administración de la rectora Yarabí Ávila por este reconocimiento. “Estoy impresionado por las instalaciones en las que estamos ahora, nuestra alma mater, de la cual fuimos egresados, cuántas anécdotas, cuántas historias deportivas tenemos, todos y cada uno son parte de la historia del deporte en nuestra querida Universidad”.

Recordó que las reuniones del equipo de exjugadores iniciaron en el año 2017 y actualmente forman parte del grupo alrededor de 95 integrantes. “Lo único que les pedirìa es que sigamos teniendo esa gran amistad y esa gran hermandad para seguirnos juntando cada medio año”.

En su turno, el director de la Facultad de Ingeniería Civil, Amir Guzmán Chávez, señaló que los egresados que hoy son reconocidos marcan la historia del básquetbol de la institución y se pronunció porque este evento sea el primero de muchos. Ante las y los exjugadores apuntó que durante la presente administración se ha fortalecido la infraestructura deportiva y se ha impulsado el deporte de manera inédita en la Universidad Michoacana.