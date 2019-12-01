A seguir implementado estrategias firmes que abran más espacios para las mujeres, convoca Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2025.- Al hacer entrega de cartas de pasante a egresadas y egresados de la Licenciatura como Médico Veterinario Zootecnista, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, afirmó que es importante que desde la casa de estudios se sigan estableciendo estrategias claras y firmes que permitan abrir más y mejores caminos y espacios para las mujeres.

“En este caso para las mujeres que se dedican a estas actividades tan importantes para la salud pública, para la alimentación, para el bienestar animal, pero también para el bienestar emocional de todas y todos los que amamos a los animales”, enfatizó.

Por ello, precisó que, en la UMSNH se continuará trabajando en crear programas de mentoría y redes de mujeres veterinarias que promuevan el apoyo entre las generaciones y que fortalezcan su presencia en el mercado laboral.

Ávila agregó que, también es fundamental diseñar políticas laborales incluyentes y libres de violencia, tras referir que en la Universidad Michoacana se han hecho transformaciones y cambios en el organigrama, ya que ahora la institución cuenta con áreas específicas para atender la violencia de género y para fomentar la inclusión, la igualdad y la Cultura de Paz.

Ante las y los recién graduados, la rectora señaló que esta es una primera meta de muchas más que seguramente concretarán en su camino profesional, de igual forma, destacó la presencia de las familias, que dijo, han sido una parte fundamental para que las y los jóvenes culminen este logro.

“Hoy es un día para celebrar el esfuerzo, la constancia y la pasión de las y los egresados, su profesión va más allá de lo técnico, su profesión también requiere sensibilidad, compromiso y gran responsabilidad”, sostuvo.

En este marco, precisó que, de acuerdo a cifras de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), existen cerca de 65 mil profesionales veterinarios en México, de los cuales, el 46 por ciento son mujeres.

“Me da mucho gusto que el día de tengamos muchas egresadas, eso quiere decir que las mujeres también vamos acercándonos a otras actividades y que también tenemos que defender con dignidad lo que hemos aprendido y que los espacios los ganamos con ese gran conocimiento, con esa fuerza y con ese valor para tomar decisiones y para generar acciones de impacto”, sostuvo.

En este sentido, comentó que, al culminar su formación universitaria seguirán los desafíos, por lo que las y los convocó a desempeñarse con ética.

Al dirigirse a la generación, el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Manuel López Rodríguez, señaló que, hoy se ven realizados los sueños y anhelos no sólo de los 235 egresados y egresadas, también los sueños de cada una de sus familias. “Los invito a que lleven con orgullo el nombre de la Universidad Michoacana, ustedes son orgullosamente nicolaitas, humanistas y capaces de enfrentar los nuevos retos de la Medicina Veterinaria y Zootecnia”.



Con la representación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el director de Ganadería del Gobierno del Estado, Francisco Javier Carrillo, hizo extensiva una felicitación, al tiempo que, celebró que el número de mujeres vaya aumentando en esta profesión.

En su mensaje, la presidenta de la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, Laura Arvizu Tovar, exhortó a los recién graduados a seguirse preparando y a mantenerse actualizados.

En tanto, en representación de las y los egresados, Arturo Bermúdez, indicó que, esta profesión es ante todo un acto de amor y compromiso, ““seamos más humanos porque ser médicos veterinarios significa proteger la vida, aliviar el sufrimiento, curar el dolor silencioso y ser la voz de quienes no la tienen”.