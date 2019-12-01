A doblar el paso convoca Yarabí Ávila al funcionariado nicolaita; Gabinete cierra filas con la rectora

Morelia, Michoacán, a 28 de enero de 2026.- A redoblar el paso y a concluir la administración con sumo compromiso y responsabilidad, convocó la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González al funcionariado nicolaita, en el marco de la ratificación de nombramientos de las y los integrantes del Gabinete Legal, quienes manifestaron cerrar filas en torno a la administración central.

Las funcionarias y funcionarios acompañados de integrantes de su equipo de trabajo presentaron los compromisos que se estarán desarrollando en el 2026 en el ámbito normativo, académico, financiero, administrativo, cultural, deportivo, científico y de investigación, de difusión, de infraestructura y transparencia, por mencionar algunos.

En este marco, la rectora Yarabí Ávila, mencionó que la administración a su cargo está comprometida con un proyecto histórico, “en el que todas y todos formamos parte, así es que cada una de las acciones que hagamos genera esa imagen positiva, esa fuerza para la Universidad Michoacana y este compromiso debemos asumirlo”.

Precisó que no se le debe tener miedo a la evaluación ya que permite la mejora continua, tras refrendar que el trabajo en equipo es la base para una gestión sólida y es una condición indispensable para lograr resultados sostenibles y sobre todo para dar claridad y rumbo.

“Me da mucho gusto el haber escuchado los compromisos que tenemos en cada una de las áreas, hablando de quien toma la palabra y que forma parte del Gabinete Legal, pero que también representan el trabajo y cada uno de los esfuerzos que se realizan en sus equipos de trabajo y que son fundamentales”.

La rectora invitó a las y los funcionarios a continuar en esa ruta y a conducirse con honestidad “para que el valor de la credibilidad sea lo que nos arrope en el camino cotidiano de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo”.

Añadió que la reunión realizada es de carácter estratégico e interno sobre todo porque se ratifica a quienes dirigen distintas áreas de la casa de estudios, y porque se firma una carta compromiso que va relacionada con la transición, es decir, con dejar toda la información a la siguiente administración para que empiecen con el pie derecho y que a su vez les permita continuar con los proyectos importantes de la UMSNH.

De igual forma, convocó a las y los nicolaitas a cerrar esta gestión con orden, responsabilidad y cohesión institucional, “un equipo fuerte sabe que entre todos nos respaldamos y que ninguno nos vamos a dar la espalda en un momento importante de decisión”.

La rectora reconoció al Consejo Universitario, que dijo, ha sido fundamental para concretar cada uno de los logros obtenidos, también destacó el impulso a la autonomía universitaria por parte del Ejecutivo local, así como el apoyo en materia de infraestructura.

Al tiempo que, señaló que, se continuará trabajando cuidando el factor humano que es esencial en la UMSNH, “aquí, en la Casa de Hidalgo, el futuro no se espera, se estudia, se investiga, se construye con el sello de la verdad, pero sobre todo en paz y en armonía”, enfatizó.

Durante la reunión, la rectora Yarabí Ávila ratificó los nombramientos de los secretarios General, Académico, Administrativo, Auxiliar, y de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, Javier Cervantes Rodríguez, Antonio Ramos Paz, César Macedo Villegas, Jorge Manzo Méndez y Miguel Ángel Villa, respectivamente, y de la secretaria Particular, Monika Gutiérrez Legorreta.

Así como del tesorero, Enrique Eduardo Román, de la contralora, Andrea Farías Olvera, de la coordinadora de Planeación, Infraestructura y Fortalecimiento Universitario, Cindy Lara Gómez, del coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, del director de Tecnologías de la Información y Comunicación, Octavio Aparicio Contreras y de la jefa del Departamento de Transparencia y Acceso a la Información, Arauci Siloe López Hueramo.