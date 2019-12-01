Últimos preparativos para la 34ª edición del Tianguis de la Ciencia de la UMSNH

Morelia, Michoacán, a 08 de abril de 2026.- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC) se encuentra en la etapa final de organización para llevar a cabo la 34ª edición del Tianguis de la Ciencia, considerado uno de los eventos de divulgación científica más grandes del país.

La rectora Yarabí ÁVila González, indicó que, la casa de estudios abrirá sus puertas para que personas de todas las edades y de manera especial las y los niños tengan este acercamiento con la ciencia y el conocimiento. “El Tianguis de la Ciencia es una de las actividades más emblemáticas de la Universidad y esperamos recibir a familias completas en este gran evento, las y los esperamos el próximo 24 y 25 de abril”.

Por su parte, Nandini Barbosa Cendejas, jefa del Departamento de Comunicación de la Ciencia, informó que este importante encuentro, que hoy por hoy es una de las actividades de divulgación científica más consolidadas y con más antigüedad en México, se realizará en las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde profesoras, profesores, investigadores y estudiantes nicolaitas participarán con actividades interactivas y talleres lúdicos.

Para esta edición, añadió, se contará con más de 500 talleres, cada uno con alrededor de tres actividades, lo que suma aproximadamente mil 500 experiencias científicas distribuidas a lo largo de todo el campus universitario, las cuales para mayor comodidad estarán organizadas en diez áreas temáticas: Ingeniería, Biología, Química, Humanidades, Biotecnología, Ciencias Sociales y Económicas, Medicina y Salud, Física y Matemáticas, Ciencias de la Tierra, así como una sección especial dirigida al nivel preescolar.

Explicó que como parte de las novedades, en la Plaza Nicolaíta se realizará una intervención en colaboración con la Facultad de Arquitectura, que incluirá una experiencia interactiva vinculada con la Biblioteca Universitaria, promoviendo este espacio más que como almacenamiento de libros, como un entorno dinámico para el pensamiento y la creatividad.

Además, precisó que, esta edición incorporará un enfoque innovador mediante talleres sustentables, diseñados con materiales reciclables y con menor impacto ambiental, con el objetivo de fomentar prácticas responsables dentro de la divulgación científica.

Finalmente, reiteró que la invitación a esta feria de la ciencia a la que se espera una participación de al menos 36 mil asistentes, está abierta a estudiantes de nivel básico, medio superior, familias y público en general, tanto de Michoacán como de otras entidades del país, para que acudan a vivir esta experiencia de aprendizaje y acercamiento con la ciencia.