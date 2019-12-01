Últimos días para que te registres a la Universidad Rosario Castellanos; clases inician el 2 de marzo

Morelia, Michoacán, 28 de enero de 2026.- Comenzó la cuenta regresiva para el cierre del registro a las tres nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Múgica, Zacapu y Zitácuaro, informó la directora general del Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem), Mariana Sosa Olmeda.

La titular del Iemsysem destacó que estas unidades académicas representan una alternativa inmediata y cercana para las y los jóvenes que desean continuar su formación profesional sin salir de su región, lo que permite ampliar el acceso a la educación superior en zonas estratégicas del estado y atender la demanda de opciones públicas y de calidad.

Recordó que el inicio de clases está programado para el próximo 2 de marzo, por lo que invitó a las y los aspirantes a conocer la oferta académica disponible en el sitio www.rcastellanos.cdmx.gob.mx/licenciatura-michoacan, donde se detallan los programas que se impartirán en cada plantel.

En el plantel Zacapu se ofrecerán las licenciaturas en Administración y Comercio, Ciencias de Datos para Negocios, Derecho y Seguridad Ciudadana, Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas, Tecnologías de la Información y Comunicación, así como la Ingeniería en Inteligencia Artificial; mientras que en Múgica se impartirán Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Gestión Ambiental Sostenible y la Ingeniería en Inteligencia Artificial.

Por su parte, el plantel Zitácuaro contará con las licenciaturas en Contaduría y Finanzas, Psicología Comunitaria, Administración y Comercio, Derecho y Seguridad Ciudadana, Turismo Comunitario, Gestión Ambiental Sostenible, además de la Ingeniería en Inteligencia Artificial. Finalmente, informó que el registro en línea concluirá el próximo 31 de enero, a través del sitio www.unrc.secihti.mx/micrositio_pirc, por lo que reiteró el llamado a no dejar pasar esta oportunidad educativa.