Últimos días para el registro al programa que brindará internet gratis: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán, 6 de marzo de 2026.- Como parte de un eje innovador para brindar justicia digital a estudiantes de nivel medio superior y superior de instituciones públicas, el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla impulsa el Programa Data Datos Gratis, promovido dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una herramienta que contribuye a combatir el abandono escolar y garantizar el derecho a la conectividad, destacó la secretaria de Educación, Gabriela Molina.

La estrategia de distribución y registro se realiza de manera directa y digital a través del portal https://data.michoacan.gob.mx/, donde las y los interesados deben ingresar su CURP y matrícula antes del cierre de la convocatoria el próximo 8 de marzo. Este proceso ágil asegura que el apoyo llegue sin intermediarios a la comunidad estudiantil. La entrega física de los chips está programada del 17 al 27 de marzo en diversos planteles del estado.

Más que un insumo tecnológico, el programa se consolida como un elemento de justicia social que permite a las y los jóvenes mantenerse integrados a sus comunidades de aprendizaje. La conectividad digital es hoy una extensión del aula, fundamental para cerrar brechas y evitar que alguien se quede atrás en su trayecto educativo por falta de recursos económicos.

La secretaria de Educación subrayó que el Programa Data ofrece a la juventud herramientas reales para aprender, comunicarse y ampliar sus oportunidades. Con esta acción, el Gobierno de Michoacán no solo acerca tecnología a las aulas, sino que fortalece una visión donde la educación y el acceso al conocimiento son la base para construir bienestar y paz, como lo ha planteado la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.