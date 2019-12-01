¡Última oportunidad! Mañana cierra registro para obtener tu chip con internet gratis en Michoacán

Morelia, Michoacán, 19 de marzo de 2026.- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (Iemsysem) recuerda a las y los estudiantes que aún no se han registrado al Programa D4TA Datos Gratis que tienen como fecha límite este viernes 20 de marzo para realizar su solicitud a través del portal oficial data.michoacan.gob.mx.

Para completar el registro únicamente se requiere contar con la CURP y la matrícula escolar. En el caso de las y los estudiantes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), es importante confirmar la casilla correspondiente, aceptar los términos y condiciones y capturar información básica como sección, año, semestre en curso y nivel educativo.

Como parte del proceso, también se deberá proporcionar un correo electrónico de uso frecuente y un número de teléfono celular, a fin de recibir notificaciones relacionadas con el estatus del registro. Una vez verificados los datos, las y los aspirantes deben enviar su solicitud para concluir el trámite.

Las tarjetas SIM serán entregadas y activadas de manera presencial en cada uno de los centros escolares; en el caso de las y los estudiantes de la UMSNH, la distribución se realiza en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), con atención disponible hasta el próximo 27 de marzo.

El Iemsysem exhorta a las y los jóvenes a no dejar pasar esta oportunidad y realizar su registro en tiempo y forma, recordando que este apoyo representa una herramienta clave para fortalecer sus estudios, facilitar el acceso a contenidos académicos y mantenerse conectados, impulsando así su desarrollo educativo y profesional.