481 estudiantes reciben el Premio Padre de la Patria; representan el ejército de gran excelencia de la UMSNH, señala Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 16 de octubre de 2025.- Al hacer entrega del Premio Padre de la Patria 2025 a 481 estudiantes nicolaitas y de escuelas incorporadas, la rectora Yarabí Ávila González, manifestó que las y los jóvenes representan el ejército de gran excelencia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Flanqueada por las y los directores de escuelas y facultades de la institución, la rectora manifestó la satisfacción de entregar este reconocimiento a alumnas y alumnos, que dijo, invierten su tiempo en construir una excelente trayectoria académica que seguramente será una destacada trayectoria profesional. “Quiero felicitarlas y felicitarlos y también a su familia que los ha acompañado en cada paso que ustedes han dado”.

Ávila precisó que desde 1991 se entregan los Premios Padre de la Patria en la UMSNH y por primera ocasión en la historia del galardón se reconoce a estudiantes de escuelas incorporadas a la Universidad Michoacana, “porque ellas y ellos también forman parte de nuestra Universidad y lo que queremos es que se sientan de la familia nicolaita, así es que muchas gracias directoras y directores por estar aquí, sepan que iremos avanzando para que estas oportunidades sigan creciendo en nuestra institución”.

Afirmó que hoy es un día histórico, ya que un gran número de estudiantes recibirán su tercer o cuarto Premio Padre de la Patria, lo que habla de la entrega y el esfuerzo que realizan pero también del futuro que representan. “La Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo se siente de verdad orgullosa de todas y todos ustedes y nuestro país espera lo mejor de las universidades públicas”.

La rectora agradeció a quienes se desplazaron desde otros municipios del estado para asistir al evento, tras referir que este galardón no marca el final de un camino sino el comienzo de muchas otras trayectorias de éxito, y refirió que al recibir este reconocimiento las y los jóvenes tienen una gran responsabilidad de seguir siendo ejemplo, de inspirar a las siguientes generaciones “y de demostrar allá afuera su experiencia con todo el conocimiento que adquirieron aquí. Gracias por amar a nuestra Universidad y por formar parte de ella”, apuntó.

Por su parte, el secretario Académico, Antonio Ramos Paz, indicó que la entrega del Premio Padre de la Patria es una distinción que representa la excelencia académica, el compromiso con el conocimiento y el espíritu humanista que define a la institución y es el reflejo de años de esfuerzo, de noches de desvelo, de constancia y de disciplina, “les toca ahora convertir su talento en servicio, en conocimiento, en acción y vocación de compromiso con los demás”.

El funcionario precisó que este año el Premio se otorga por primera ocasión para cada estudiante de cada grado, de cada programa académico de las escuelas y facultades de la UMSNH, garantizando así una valoración justa y representativa del esfuerzo de las y los alumnos.

De igual forma, apuntó que, en esta edición se reconoce a 481 estudiantes la Universidad Michoacana y de escuelas incorporadas, lo que dijo, es una señal de esperanza y de futuro y refleja que las y los alumnos nicolaitas están tomando el liderazgo académico con fuerza, talento y determinación y refleja también, que la comunidad universitaria avanza hacia una nueva etapa de igualdad, mérito y reconocimiento del esfuerzo compartido. “La Universidad puede decir con orgullo que está formando a estudiantes de alto rendimiento académico que colaborarán con el desarrollo tecnológico, científico y humano de nuestro país”.

En su turno, la alumna de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Apatzingán, galardonada con cinco Premios Padre de la Patria, Geovana Lytai Ramírez Camacho, manifestó su orgullo por recibir esta presea durante cinco años consecutivos y refirió que un título universitario no sólo representa un logro académico sino también la conquista de la igualdad de oportunidades en la sociedad. “Reconozco a todos los hombres que están aquí, pero hoy quiero hacer un especial reconocimiento a las mujeres que reciben este logro”.

Compañeras, añadió, hoy tenemos la responsabilidad de demostrar que el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de las mujeres profesionistas fortalecen a la sociedad, impulsando un futuro más justo, equitativo y lleno de posibilidades para nuevas generaciones.

En representación de las escuela incorporadas, la alumna Génesis Mora García, con promedio de 10, dedicó este reconocimiento a todas y todos los jóvenes que sueñan, que luchan y que no se rinden, “que este momento los inspire a seguir esforzándose porque la educación transforma vidas y este premio es prueba de ello. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la rectora Yarabí Ávila por motivarnos a soñar en grande, por escuchar y atender nuestras necesidades e inquietudes”.