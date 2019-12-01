30 años de liderazgo en Radioastronomía en la UNAM Morelia

Morelia, Michoacán, 11 de diciembre de 2025. El Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la UNAM Morelia alcanzó una tasa de 5.2 artículos científicos por persona investigadora en el periodo de septiembre 2024 a agosto 2025. Esta es una de las tasas más altas en todo el Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM.

Este y otros logros relevantes resaltó su director, Luis Alberto Zapata González, al rendir su informe de actividades el pasado 2 de diciembre. Señaló que el número de citas a los artículos científicos de la comunidad académica del IRyA se ha ido incrementando, y en ese lapso “tenemos récord, con alrededor de 14 mil citas contabilizadas en la literatura. Contamos con un fuerte grupo de investigación y es uno de los más citados de la Universidad Nacional en el ámbito global”, dijo.

El IRyA nació con un pequeño grupo de investigación que llegó a Morelia en 1995, encabezado por Luis Felipe Rodríguez Jorge. En 2003 se constituyó como el Centro de Radioastronomía y Astrofísica, y en 2015 se transformó en Instituto gracias a la gestión de Susana Lizano Soberón, y siendo Enrique Vázquez Semadeni el primer director del entonces nuevo IRyA.

Zapata González afirmó que, a 10 años de haberse constituido como Instituto, éste “se ha consolidado y cumple cabalmente las funciones sustantivas de la Universidad”: promover la investigación astronómica de frontera en el ámbito internacional y consolidar grupos de investigación, formar estudiantes de posgrado, y difundir la ciencia de forma amplia hacia la sociedad, tanto en Michoacán como en diferentes entidades del país.

Expuso que en el periodo que se informa se trabajaron macroproyectos internacionales relevantes como el Next Generation Very Large Array, el radiotelescopio de Tulancingo y el Event Horizon Telescope, del cual Laurent Loinard del IRyA se convirtió en director en noviembre de este año.

Agregó que se realizaron diversas actividades de divulgación científica, atendiendo unas 6 mil personas de grupos escolares y docentes y unas 15,000 de público en general en actividades como la Noche de las Estrellas, la observación del eclipse de Luna y de los “Planetas en fila”, y el Ciclo de Cine Comentado “La Ciencia en el Séptimo Arte”. Se emitieron 25 comunicados para medios, 32 noticias en la página web del IRyA, y las redes sociales del instituto tuvieron un alcance de unas 525,000 personas.