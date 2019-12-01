Vandalismo en marcha del 2 de Octubre deja pérdidas estimadas de 55 mdp en CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 13:18:34
Ciudad de México, a 4 de octubre 2025.- Organizaciones de empresarios y comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México señalaron que, según sus primeras estimaciones, los actos de vandalismo atribuidos al llamado Bloque Negro, durante la marcha con motivo de la Masacre del 2 de Octubre, superaron los 55 millones de pesos en pérdidas, por daños y saqueos.

El presidente del Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño (ConComercioPequeño SC), Gerardo Cleto López Becerra, afirmó que los ataques cometidos en la avenida Eje Central Lázaro Cárdenas y el Zócalo capitalino fueron acciones “premeditadas”, ejecutadas por personas que acudieron a la movilización con la intención de causar daños.

“Si pueden ocurrir estos actos a plena luz del día, superando los dispositivos de seguridad, enfrentando y lesionando a oficiales con petardos, cohetones y bombas molotov, abriendo cortinas de negocios para dañarlos y saquearlos, es porque hubo organización previa”, declaró el líder comerciante.

Asimismo, López Becerra añadió que las autoridades deberían analizar si algunos de estos hechos pueden considerarse terrorismo o crimen organizado.

“De alguna manera, los activistas del ‘bloque negro’ le han tomado la medida a la estrategia de ‘no vamos a responder a la provocación’ para agredir, saquear y causar daños”, añadió el representante del gremio, quien criticó que, de más de trescientos participantes en los incidentes violentos, solo haya una persona detenida.

