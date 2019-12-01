-->

Trump anuncia aranceles a camiones pesados a partir del 1 de noviembre
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 08:29:56
Washington D. C., Estados Unidos, a 7 de octubre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondrá aranceles a todos los camiones medianos y pesados que ingresen a su territorio, a partir del próximo 1 de noviembre.

Lo anterior lo dio a conocer a través de un mensaje en su plataforma Truth Social; sin embargo, no informó más a fondo los detalles de esta medida.

Cabe recordar que días atrás, el mandatario estadounidense mencionó que buscaría imponer un arancel del 25 por ciento a dichas unidades, a partir del 1 de octubre, lo cual no se cumplió.

En ese momento, el líder republicano indicó que con estos gravámenes busca proteger a los grande productores estadounidenses de camiones.

“Así, nuestros grandes fabricantes de camiones, como Peterbilt, Kenworkth, Freightliner, Mack Trucks y otros, serán protegidos”, explicó el jefe de Estado, al asegurar que se trata de una medida necesaria por “seguridad nacional”.

Cabe señalar que el 99  por ciento de la producción de los camiones pesados de cuatro de los grandes fabricantes (Daimler Truck North America, International, Paccar y Volvo) se realiza en la Unión Americana; no obstante, gran parte de la de camiones medios de Ford, General Motors (GM) y Stellantis procede de México.

