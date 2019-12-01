Tras analizar el Paquete Económico 2026, especialistas urgen creación de reforma fiscal en México

Tras analizar el Paquete Económico 2026, especialistas urgen creación de reforma fiscal en México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 10:46:38
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 12 de septiembre 2025.- Tras llevar a cabo un análisis del Paquete Económico 2026 que entregó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al Congreso de la Unión, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) instó al gobierno de México  a que implemente “una reforma fiscal integral y progresiva”.

“Este paquete económico nos regala más evidencias sobre la necesidad de, ya no discutir, sino de implementar una reforma fiscal (…). El resultado de este paquete es definitivamente la necesidad”, explicó la directora ejecutiva del CIEP, Alejandra Macias Sánchez.

El grupo de especialistas señaló que las medidas propuestas son insuficientes para abordar un escenario de crecientes presiones fiscales, incertidumbre en el panorama económico nacional e internacional y un endeudamiento histórico.

De acuerdo con el informe, la administración federal actual contaría con un endeudamiento del 4.1 % del producto interior bruto (PIB) para 2026, lo que significa un aumento en dos décimas porcentuales el aprobado en 2025, el cual es del 3.9 %.

Este mayor endeudamiento provocaría que la deuda pública alcanzara el 52.3 % del PIB, por lo que superaría las previsiones del 51.4 %.

Cabe mencionar que el Paquete Económico 2026 espera recaudar un 4.6 % más respecto a 2025, es decir, 8.7 billones de pesos mexicanos, lo equivalente del 22.5 % del PIB.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a una mujer en Uruapan, Michoacán 
Aseguran 25 máquinas tragamonedas en Nayarit
Vuelca tractocamión que transportaba limón en la carretera Pátzcuaro-Morelia
Tres internos del penal de Tepic fueron ultimados tras ataque con armas blancas
Más información de la categoria
Confirman muerte de Ana Daniela Barragán tras explosión de pipa en Iztapalapa; novio la buscaba en redes y ahora le tocó despedirla
Condenan a 27 años y 3 meses de prisión al ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro; fue condenado por al menos 5 delitos diferentes
Se desata tiroteo en Academia Naval de EU en Maryland; fuentes extraoficiales indican que el tirador es un estudiante el cual habría sido expulsado
Localizan cadáver de mujer trans en Veracruz; presentaba visibles signos de violencia
Comentarios