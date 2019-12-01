Ticketmaster se compromete a cumplir nuevos lineamientos de PROFECO

Ticketmaster se compromete a cumplir nuevos lineamientos de PROFECO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:06:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- Ticketmaster México informó que se apegará a los lineamientos publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en materia de información, publicidad y venta de boletos para conciertos masivos con aforos mayores a 20 mil asistentes.

La empresa manifestó su disposición para cumplir plenamente con estas disposiciones, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores.

Estos lineamientos buscan garantizar que la compra de boletos se realice con mayor claridad, confianza y certeza jurídica para los fans. La adopción de criterios específicos para este tipo de eventos permitirá consolidar prácticas más transparentes y verificables en la comercialización de entradas dentro del sector de espectáculos en vivo.

Asimismo, la implementación coordinada de estas medidas contribuirá a establecer estándares homogéneos en la industria, reforzando la certidumbre para los consumidores y favoreciendo el desarrollo del entretenimiento en vivo en México.
 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cateos de la FGEQ deja a dos personas detenidas 
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Queda prensado en aparatoso choque en la carretera a Bernal en Colón, Querétaro; tiene heridas de gravedad
Más información de la categoria
FGR investiga hallazgo de laboratorio clandestino y precursores en Ixtlán del Río, Nayarit
Se amistan el gobierno de Querétaro y la Cuauhtémoc para intercambiar experiencias en ordenamiento de ambulantes y recuperación de espacios urbanos: Felifer Macías
Emboscadas al Estado: roban camioneta con medicinas del ISSSTE y vehículo de Bienestar en ataques armados en caminos de Michoacán
Morena respaldará reforma electoral de Claudia Sheinbaum aún sin conocer el contenido final
Comentarios