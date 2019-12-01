Ticketmaster se compromete a cumplir nuevos lineamientos de PROFECO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Febrero de 2026 a las 17:06:19

Ciudad de México, 19 de febrero de 2026.- Ticketmaster México informó que se apegará a los lineamientos publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en materia de información, publicidad y venta de boletos para conciertos masivos con aforos mayores a 20 mil asistentes.

La empresa manifestó su disposición para cumplir plenamente con estas disposiciones, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de las y los consumidores.

Estos lineamientos buscan garantizar que la compra de boletos se realice con mayor claridad, confianza y certeza jurídica para los fans. La adopción de criterios específicos para este tipo de eventos permitirá consolidar prácticas más transparentes y verificables en la comercialización de entradas dentro del sector de espectáculos en vivo.

Asimismo, la implementación coordinada de estas medidas contribuirá a establecer estándares homogéneos en la industria, reforzando la certidumbre para los consumidores y favoreciendo el desarrollo del entretenimiento en vivo en México.

