Texas pide abrir la frontera al ganado mexicano lo más pronto posible

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Octubre de 2025 a las 12:27:41

Austin, Texas, Estados Unidos, a 31 de octubre 2025.- El estado de Texas consideró que ya existen las condiciones para reabrir la frontera a las importaciones de ganado mexicano, y pidió que este comercio se reanude “lo antes posible”.

Lo anterior lo declaró Sid Miller, encargado del Departamento de Agricultura de la entidad, en una entrevista para la agencia EFE.

Cabe señalar que las palabras del experto texano se dan días después de que el Gobierno estadounidense no pudiera llegar a un acuerdo con la República Mexicana para reabrir ese intercambio comercial, congelado parcialmente desde hace casi un año por un brote de la mosca del gusano barrenador.

En ese sentido, Miller comentó que la apertura de la frontera es posible gracias a los controles de plagas que tienen en EEUU.

“Se puede hacer ya, sin ningún riesgo de que el gusano barrenador cruce con el ganado; tenemos demasiados controles y medidas de seguridad”, sentenció el encargado de agricultura de Texas.