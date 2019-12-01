Tensiones comerciales con EEUU desaceleran economía de México, advierte el FMI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 10:51:01

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de septiembre 2025.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó que la economía de México sufrirá una desaceleración en el año 2025 a causa de las tensiones comerciales con Estados Unidos, por la política arancelaria de Donald Trump.

Lo anterior lo destacó el organismo en su informe preliminar de la entidad publicado este 19 de septiembre de 2025.

Se prevé que el crecimiento se ralentice en 2025. La consolidación fiscal, la política monetaria aún restrictiva y las tensiones comerciales con Estados Unidos han lastrado el consumo y la inversión, mientras que las exportaciones han mostrado resistencia”, aseguró la institución internacional.

De igual forma, el FMI pronosticó que la economía de México crezca un 1 por ciento este año y que observe un ligero repunte el próximo año.

“Se espera que el crecimiento se acelere ligeramente en 2026, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirá haciéndose sentir”, comentó al respecto la entidad.

Por otra parte, organismo internacional insistió en la necesidad de que se reduzca más el déficit y que se adopten medidas políticas que respalden ese ajuste para evitar un nuevo aumento de la deuda pública.