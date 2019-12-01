Tecnificación del Distrito de riego Morelia-Queréndaro, al 71 % de avance: Conagua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Febrero de 2026 a las 19:17:50

Morelia, Michoacán, 14 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) delegación Michoacán reportó un avance del 71 por ciento en las obras de tecnificación del Distrito de Riego 020 Morelia-Queréndaro que recientemente supervisó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Luis Roberto Arias Reyes, delegado en Michoacán de la Conagua recordó que este proyecto representa una inversión total de 200 millones de pesos y tiene como objetivo modernizar mil 181 hectáreas de campo michoacano para garantizar un uso más eficiente del recurso hídrico en la región.

Con estas acciones, se verán beneficiados de manera directa más de 395 productores dedicados al cultivo de maíz, trigo, alfalfa, avena y sorgo, quienes contarán con sistemas de riego modernos que permitirán la optimización de sus procesos, así como la reducción de pérdidas de agua.

La modernización integral del distrito contempla la instalación de 64.5 kilómetros de tubería de distribución, 56.2 kilómetros de tubería interparcelaria, así como 34.6 kilómetros de multicompuertas para el sistema de riego, lo que permitirá una dosificación precisa del agua directamente a los cultivos.

Adicionalmente, la infraestructura hidroagrícola incluye la instalación de 895 hidrantes, 35 válvulas de seccionamiento, 130 válvulas de aire y 14 sistemas de desfogue, elementos clave para garantizar la operación segura y eficiente de la nueva red de riego.