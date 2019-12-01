Tasa de desempleo en México se estabiliza en diciembre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Enero de 2026 a las 12:19:41
Ciudad de México, a 26 de enero 2026.- La tasa de desempleo en México durante el pasado mes de diciembre, se mantuvo en 2.4 por ciento e la población económicamente activa (PEA), informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar que dicha cifra es igual al dato de diciembre de 2024, pero es menor al de 2.7 por ciento de noviembre pasado.

A través de un comunicado el organismo autónomo indicó que la población desocupada fue de 1.5 millones de personas y la tasa de desocupación (TD) de 2.4 por ciento de la PEA.

Además, detalló que la PEA del último mes del año llegó a 61.9 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 59.1 por ciento y una población activa mayor en 1.1 millones a la de diciembre de 2024.

Por su parte, las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron 3.7 millones, el 6.2 por ciento de la población ocupada, porcentaje menor al 6.9 por ciento que se registró en diciembre de 2024.

