Tasa de desempleo en México desciende levemente en último trimestre de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 12:50:46

Ciudad de México, a 25 de febrero 2026.- La tasa de desempleo en México se ubicó en 2.5 por ciento de la población económicamente activa (PEA), durante el cuarto trimestre de 2025, lo que representa un dato levemente inferior al 2.6 por ciento del mismo periodo de 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“En el trimestre octubre-diciembre de 2025, la población desocupada sumó 1.6 millones de personas, cantidad que representó una tasa de desocupación (TD) de 2.5 por ciento de la PEA, porcentaje similar al del mismo trimestre de 2024”, indicó el organismo autónomo en su reporte.

En ese sentido, la PEA totalizó 61.3 millones de personas, un alza de 293 mil frente al mismo lapso de 2025, mientras que la población ocupada creció en 298 mil hasta las 59.8 millones de personas.

Igualmente, el Inegi mostró que el principal aumento interanual de empleos se concentró en el comercio, con una subida de 298 mil, seguido por restaurantes y servicios (47 mil) y los servicios diversos, con un aumento de 17 mil personas.

Por otro lado, 4.1 millones de personas estuvieron subocupadas, es decir, que reportaron tener la necesidad y voluntad de trabajar más horas.