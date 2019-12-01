ST clausura cursos de autoempleo en Amealco, Querétaro

ST clausura cursos de autoempleo en Amealco, Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:30:27
Amealco, Querétaro, 24 de septiembre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, encabezó la entrega de constanciasde finalización de cursos de capacitación para el autoempleo en el municipio de Amealco, Querétaro.

Mediante los cuales se beneficiaron 42 mujeres quienes cursaron los talleres de medicina tradicional y herbolaria, así como elaboración de artesanías con bordado otomí.

Durante la ceremonia de clausura a la que también asistió el presidente municipal de Amealco, Oscar Pérez Martínez, la titular de la dependencia estatal recordó que a través de estos cursos se brindan herramientas a las mujeres para que puedan emprender y generar recursos para sus hogares, así también precisó que cada participante recibe una beca económica de tres mil pesos y apoyo para materiales.

Noventa Grados
