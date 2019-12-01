Sector privado eleva pronóstico de crecimiento de economía mexicana para 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 09:50:10

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- El Sector Privado mejoró su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2025 al elevarlo al 0.53 por ciento, desde una estimación anterior del 0.46%.

Lo anterior lo reveló la encuesta mensual del Banco de México (Banxico).

No obstante, la previsión para 2026 disminuyó a 1.33 por ciento, un ligero decremento respecto a la estimación anterior del 1.34 por ciento, de acuerdo con la media de los 42 grupos de análisis y consultoría nacionales y extranjeros indagados por el banco central entre el 15 y 29 de agosto.

Las proyecciones se hicieron luego de revelarse que el PIB de México creció 0.6 por ciento trimestral y 1.2 por ciento interanual de abril a junio.

Los expertos también redujeron la perspectiva de la inflación general para el cierre de 2025 a una estimación del 3.85 por ciento desde una previa de 3.95 por ciento.