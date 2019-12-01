Secretaría del Trabajo de Querétaro realiza primer reclutamiento masivo del año en San Juan del Río

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 08:51:44

San Juan del Río, Querétaro, 20 de enero del 2026.- Con el objetivo de acercar más y mejores oportunidades de empleo a la población, la Secretaría del Trabajo, llevó a cabo el primer reclutamiento masivo del año en el municipio de San Juan del Río, coordinado por el Centro Estatal de Empleabilidad.

En donde participaron 17 empresas ofertando más de 500 vacantes para perfiles operativos, técnicos y profesionistas, fortaleciendo así la vinculación directa entre buscadores de empleo y el sector productivo.

Destacar que con acciones como esta, el Gobierno del Estado refrenda su compromiso de impulsar el empleo formal, incluyente y con sentido social, promoviendo el desarrollo económico y el bienestar de las familias queretanas, particularmente en regiones clave como el municipio de San Juan del Río.