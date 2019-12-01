Secretaría del Trabajo de Querétaro anuncia reclutamiento incluyente

Secretaría del Trabajo de Querétaro anuncia reclutamiento incluyente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 09:41:17
Querétaro, Querétaro, 24 de septiembre del 2025.- La Secretaría del Trabajo en colaboración con la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario y el Centro de Internamiento para Adolescentes, anuncian el reclutamiento incluyente mediante el cual se acercarán ofertas de empleo a personas liberadas, preliberadas y jóvenes en contacto con la ley, así como para familiares en búsqueda de empleo, el cual se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en las instalaciones del CIEMA en horario de 9:00 a 13:00 horas.

El evento de vinculación laboral contempla la participación de al menos ocho empresas incluyentes de los sectores comercial y de servicios, en las cuales también se encuentran IENTC Comunicaciones, CAVALI Consorcio Empresarial, Comercial City Fresko, FUMICOM Control de Plagas, Farmacias Similares, Porcelanite Lamosa, Sorting Systems of America, entre otras, quienes demuestran su compromiso con la generación de oportunidades para todos los sectores.

