Secretaría de Economía confirma nuevos aranceles desde enero de 2026; buscan proteger empleos e impulsar industria nacional

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Diciembre de 2025 a las 11:04:55

Ciudad de México 30 de diciembre del 2025.- La Secretaría de Economía confirmó que a partir del 1 de enero de 2026 entrarán en vigor nuevos aranceles derivados de un decreto publicado recientemente, el cual contempla modificaciones en más de 1,400 fracciones arancelarias.

De acuerdo con la dependencia federal, la medida tiene como propósito proteger alrededor de 350 mil empleos y fortalecer sectores estratégicos del país, entre ellos el textil, calzado, acero y automotriz.

Además, forma parte de la estrategia del Plan México, orientada a incrementar el contenido nacional en la producción industrial.

Economía subrayó que la política arancelaria no está dirigida contra ningún país en particular, sino que busca equilibrar la competencia frente a importaciones que, según la dependencia, afectan la capacidad de desarrollo de la industria local.

La Secretaría aseguró que continuará dialogando con el sector privado para evaluar el impacto de las medidas y realizar ajustes en caso de ser necesarios, con el objetivo de mantener la competitividad sin dejar de lado la protección del empleo y la producción nacional.