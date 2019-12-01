Se reúne Liliana San Martín con Industriales San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Octubre de 2025 a las 22:25:51

San Juan del Río, Querétaro, 24 de octubre del 2025.- La secretaria del Trabajo, Liliana San Martín Castillo, sostuvo un encuentro con la Asociación de Industriales de San Juan del Río, que preside Jesús Herrera García, espacio que permitió reunir a representantes de al menos 30 empresas de la región.

Con quienes dialogó sobre las acciones que impulsa la dependencia a su cargo en materia de empleabilidad.

Durante la sesión, San Martín Castillo compartió estrategias que conforman el programa Estatal de Empleo, tales como el Seguro de desempleo, Capacitación, Apoyo para el cuidado infantil, Distintivos sin brecha y Talento sin barreras, mediante las cuales se fortalece el empleo formal, la igualdad de oportunidades y la formación de talento.