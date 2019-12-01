Se espera una derrama económica de 700 mdp en Querétaro por el Día del Amor y la Amistad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 17:28:00
Querétaro, Querétaro, a 10 de febrero de 2026.- Flores, chocolates, perfumería, restaurantes, pastelería, hoteles y tiendas departamentales son algunos de los rubros que concentran gran parte del consumo durante la celebración por el Día del Amor y la Amistad, informó René Loya Poletti, presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro.

“Desde la Cámara de Comercio queremos incentivar la frase ‘celebrar también es cuidar’, para que la población haga un consumo planeado e informado”.

Anunció que para este 14 de febrero se espera un incremento del 11.4 por ciento en las ventas respecto al año pasado, lo que a nivel nacional representará una derrama económica de 36 mil 200 millones de pesos. Para Querétaro, la proyección es de 700 millones de pesos.

Exhortó a la ciudadanía a evitar gastos impulsivos y a realizar sus compras en negocios locales y familiares, con el objetivo de fortalecer la economía regional.

“Invitamos a que sus consumos los hagan en negocios locales, porque nosotros siempre vamos a estar impulsando el comercio de nuestra comunidad”.

