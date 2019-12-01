Se espera una derrama económica de 300 mdp por temporada de Reyes Magos en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Enero de 2026 a las 19:17:56

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 5 de enero de 2026.- La expectativa económica para la temporada de Reyes Magos en la entidad es de alrededor de 300 millones de pesos, cifra que se suma a la derrama estimada de 2 mil 500 millones de pesos correspondiente al periodo navideño, del 1 de enero al 6 de enero de 2026, afirmó Eduardo Chávez Hidalgo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño del Estado de Querétaro (CANACOPE).

Destacó que los principales sectores beneficiados en esta fecha son las tiendas de autoservicio, jugueterías, panaderías, alimentos y servicios, además de comercios dedicados a la venta de artículos tradicionales de la temporada.

“Estamos muy contentos porque estamos seguros de que, el inicio de año lo vamos a vivir con una derrama económica rentable y esperada para estas fechas”.

Subrayó que, aunque el cierre de 2025 presentó retos para el comercio local, la expectativa de ventas en esta primera semana del año es positiva y permitirá cumplir con las metas de derrama económica establecidas. “Definitivamente estamos seguros de que vamos a cumplir con la derrama económica esperada”.

Reiteró que el Día de Reyes representa una de las celebraciones más importantes para el comercio en pequeño, al dinamizar la economía local y fortalecer la participación de sectores clave como juguetes, alimentos y servicios.