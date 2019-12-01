SAT reporta récord en ingresos tributarios en primeros 10 meses de 2025

Ciudad de México, a 25 de noviembre 2025.- Entre enero y octubre de 2025 los ingresos tributarios del Gobierno de México, es decir, fondos recaudados por impuestos, tasas y contribuciones obligatorias, alcanzaron los 4.49 billones de pesos, lo que representa un nuevo récord y un crecimiento real del 6.1 por ciento en comparación con el mismo periodo en 2024, informó el Servicio de Administración Tributario (SAT).

De igual forma, el órgano desconcentrado señaló que los ingresos del Gobierno Federal, en ese mismo periodo, alcanzaron 5.07 billones de pesos, un monto superior en términos reales de 7.9 % respecto al mismo periodo del año anterior.

“La cifra registrada indica un incremento nominal de 546 mil 097 millones de pesos frente a lo contabilizado en los 10 primeros meses de 2024, con lo que se supera en 102.5 % lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025 para dicho periodo”, indicó en un comunicado.

De igual forma, el SAT apuntó que de enero a octubre se obtuvieron 2.44 billones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 211 mil 433 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024 y el 5.4 % más en términos reales.

Mientras que los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1.25 billones de pesos, un aumento de 105 mil 401 millones de pesos, en comparación con los mismos meses de 2024 y un crecimiento real del 5.2 %.