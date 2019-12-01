SAT realiza Sorteo El Buen Fin 2025

Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- Con una bolsa total de 500 millones de pesos en premios, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) llevó a cabo el Sorteo El Buen Fin 2025, programa con el que se recompensa a las y los consumidores y comercios que se registraron y participaron en las promociones de El Buen Fin, celebrado del 13 al 17 de noviembre.

Conforme a los resultados del Sorteo, se otorgarán 321 mil 260 premios que van desde 500 hasta 20 mil pesos para las y los tarjetahabientes ganadores y se hará entrega de un premio mayor de 250 mil pesos, lo que equivale a 400 millones de pesos.

Para los comercios ganadores, se entregarán 4 mil 987 premios de 20 mil pesos y un premio mayor de 260 mil pesos, para un total de 100 millones de pesos.

El listado de las personas y comercios ganadores estará publicado a partir del 8 de diciembre en el minisitio oficial del sorteo, que está disponible en el Portal del SAT.

El evento fue encabezado por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, quien destacó que se realizaron más de 59 millones de transacciones, gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno de México, la iniciativa privada y las personas compradoras, lo que permitió que El Buen Fin cumpliera los objetivos principales, como apoyar la economía familiar, incentivar la actividad económica, garantizar los derechos de las y los consumidores y fomentar la cultura de la formalidad.

Recordó que los recursos del Sorteo no son del SAT, empresas o bancos participantes, sino que provienen de un estímulo fiscal que otorgó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de un decreto, para reconocer el compromiso de las empresas con la formalidad y el respeto a los derechos de los consumidores que depositan su confianza en ellas.

Martínez Dagnino subrayó que para la Presidenta es primordial que las familias mexicanas puedan acceder a productos y servicios a precios justos, a fin de generar un impacto positivo en sus bolsillos y mejorar su calidad de vida.

En tanto, la administradora general de Servicios al Contribuyente, Andrea Yoalli Hernández Xoxotla informó que la edición de este año superó de manera significativa las expectativas, pues participaron más de 35 mil comercios y se alcanzó una derrama económica superior a 94 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 21% respecto a 2024.

Agregó que 6 de cada 10 empresas registraron un incremento en sus ventas de hasta 30% durante El Buen Fin 2025, lo que confirma que el programa se mantiene como un motor que impulsa de manera directa a los negocios formales, en especial a las micro, pequeñas y medianas empresas.

En representación de la Secretaría de Economía, el subsecretario de Industria y Comercio, Vidal Llerenas Morales subrayó que los resultados de esta iniciativa reflejan el éxito de la colaboración entre los sectores público y privado para reactivar la economía, en sintonía con la estrategia de lo Hecho en México; además, destacó que en este año se logró mayor participación de negocios consolidando estas acciones como un incentivo para la formalización.

En su intervención, el consejero nacional de la Concanaco- Servytur, José Héctor Tejada Shaar dijo que se registraron 215 mil comercios. Detalló que 60% de la actividad proviene de los negocios minoristas, 16% mayoristas, 14% del turismo y 11% corresponde a negocios locales y empresas familiares; mientras que 68% de las personas consumidoras encuestadas indicaron estar a favor de agregar un día más a la propuesta.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante informó que durante El Buen Fin 2025 se desplegó un operativo con más de mil personas servidoras públicas, se registraron y atendieron 311 inconformidades, con una conciliación del 92.9%, y se vigilaron precios de más de 55 mil productos, acciones que reflejan el avance hacia un México más digital y justo.

Finalmente, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Francisco Cervantes Díaz celebró los resultados obtenidos y resaltó que, a través de este evento, 36% de las y los consumidores realizaron pagos vía electrónica, con lo cual se estimula la formalidad y la inclusión financiera. Además, señaló que en más de 70% de los comercios participantes se registraron resultados satisfactorios con las ventas.