SAT desmiente hackeo de la aplicación Factura SAT Móvil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Diciembre de 2025 a las 10:16:56

Ciudad de México, 28 de diciembre del 2025.- Respecto a la información publicada que se refiere a un supuesto hackeo de la aplicación Factura SAT Móvil, el Servicio de Administración Tributaria aclara lo siguiente:

1. Del análisis realizado a la infraestructura tecnológica de la aplicación Factura SAT Móvil, no se identifica evidencia de ningún hackeo, ni que la información se haya comprometido, tampoco se detectó la existencia de alguna vulnerabilidad.

2. Por su parte, el servicio de verificación de facturas es de acceso público para cualquier contribuyente. Dicho servicio permite validar las facturas al ingresar datos como el UUID, el RFC del emisor y RFC del receptor, o escanear el código QR incluido en la factura.

3. La autoridad tributaria cuenta con sistemas robustos que protegen la información de los contribuyentes, los cuales se encuentran en constante actualización.

El SAT garantiza la seguridad de la información que se aloja en los sistemas de la institución.