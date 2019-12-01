SAT descarta ciberataque y asegura que no hubo accesos ilegítimos a sus sistemas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Febrero de 2026 a las 22:03:54

Ciudad de México, 25 de febrero de 2026. -El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que no se han detectado accesos ilegítimos ni comportamientos anómalos en sus sistemas, luego de que diversos medios de comunicación difundieran versiones sobre un supuesto ciberataque a instituciones gubernamentales mediante el uso de inteligencia artificial.

A través de una tarjeta informativa, la autoridad fiscal señaló que, tras analizar la información publicada, se revisaron las bitácoras de operación de los sistemas que podrían estar relacionados con la presunta filtración. Como resultado de estas revisiones, no se identificaron indicios de vulneración a la infraestructura tecnológica del organismo.

El SAT destacó que en materia de ciberseguridad se encuentra alineado a las directrices y marcos de gestión establecidos por el Gobierno Federal. Estos lineamientos permiten mantener un monitoreo constante de las plataformas tecnológicas y detectar de manera temprana cualquier posible incidente.

Asimismo, precisó que ante cualquier publicación o alerta sobre un supuesto incidente informático, se activan de inmediato los protocolos de monitoreo, contención y mitigación de amenazas, con el objetivo de salvaguardar la información institucional y la de los contribuyentes.

La autoridad fiscal reconoció que los ataques cibernéticos apoyados por herramientas de inteligencia artificial generativa representan una amenaza; por ello, aseguró que mantiene vigilancia permanente de sus sistemas y una actualización continua de sus herramientas de protección para responder oportunamente ante cualquier eventualidad de seguridad informática.