SAT agiliza trámites a empresas: 66 de cada 100 se concluyen el mismo día

SAT agiliza trámites a empresas: 66 de cada 100 se concluyen el mismo día
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Abril de 2026 a las 13:57:55
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Ciudad de México, 5 de abril del 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que el proceso de inscripción de empresas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y la generación de e.firma se realiza con mayor agilidad, en promedio 66 de cada 100 trámites concluyen el mismo día, siempre que se cumpla con los requisitos.

Como resultado de la estrategia de modernización y simplificación de trámites fiscales, el SAT inscribió más de 76 mil empresas en el RFC en un año.

Los casos que no se concretan en la primera visita se deben principalmente a inconsistencias en el acta constitutiva o falta de comprobante de domicilio.

Para llevar a cabo la inscripción en el RFC, las empresas deben contar con cita y presentar:

- Documento constitutivo protocolizado o contrato social en el caso de SAS.

- Comprobante de domicilio de la persona moral, mismo que puede presentarse a nombre de algún socio o accionista.

- Instrumento que acredite la representación legal.

- Identificación oficial vigente del representante legal.

De enero de 2025 al 18 de marzo, se ofrecieron 225 mil espacios para agendar citas para generar e.firma de empresas, de ellas 191 mil 900 fueron utilizadas, es decir 85% de los espacios disponibles. De estas, 71% fueron atendidas en menos de cinco días, es decir 191 mil 100 empresas realizaron el trámite.

Los requisitos para este trámite incluyen:

- Contar con cita

- Presentar USB nueva

- Documento constitutivo protocolizado

- Poder general para actos de administración o dominio

- Identificación oficial vigente del representante legal

- Comprobante de domicilio a nombre de la empresa

Actualmente las citas se asignan en menos de cinco días, lo que permite a las empresas avanzar rápido en su formalización; por lo que este organismo tributario reitera que cumplir con todos los requisitos desde el inicio es clave para concluir el trámite en una sola visita.

Finalmente, el SAT invita a las empresas a preparar y verificar previamente su documentación, ya que el cumplimiento puntual de los requisitos no solo evita contratiempos, sino que permite concretar su incorporación al padrón de contribuyentes de manera fácil y rápida.

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