Salario mínimo de Venezuela alcanza el medio dólar por mes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 09:19:56

Caracas, Venezuela, a 10 de diciembre 2025.- El salario mínimo en Venezuela alcanzó el medio dólar por mes, de acuerdo con el tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV), un monto que se complementa con bonos gubernamentales de hasta 160 dólares, pagados a la tasa del día del organismo emisor a empleados públicos y sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales.

Según el más reciente informe, la divisa estadounidense se ubicó en 262 bolívares, la moneda nacional venezolana.

Cabe mencionar que el salario mínimo sí incide en beneficios laborales como vacaciones, liquidación y utilidades, y se mantiene en 130 bolívares desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares al mes.

No obstante, un economista señaló que es “prácticamente imposible” vivir con este monto en Venezuela, por lo que los ciudadanos recurren a bonos, remesas y ayudas para subsistir.

De igual forma, el experto financiero, que solicitó mantener el anonimato, indicó que la economía del país sudamericano no puede “soportar salarios altos porque su productividad es baja y sus costos operativos son altos”.

Además, indicó que aumentar el salario mínimo es “inviable” por dos razones: por el volumen de empleados públicos y pensionados dependientes del Estado versus los ingresos de Venezuela.